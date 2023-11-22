عماد الدين حسين يكشف عن عدد النازحين الفلسطينيين من غزة

كتبت- داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين: إن جلسة البرلمان أمس الثلاثاء جاءت في توقيت هام في ظل تطور الأحداث بغزة ومضي تل أبيب في عملية التهجير التي لم تعد مخططا ولا مؤامرة ودخلت حيز التنفيذ على الأرض.

وأضاف حسين: إن نصف مساكن سكان غزة هدمت كلية وجزئياً وهو ما ترتب عليه وجود ما يزيد من مليون ونصف نازح جنوباً.

وواصل حسين في مداخلة تليفونية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: لقد استشعر النواب الخطورة وقدموا طلبات إحاطة، منوهاً إلى أن الحكومة رحبت بذلك.

وقال حسين: غالبية كلمات النواب كانت جيدة، وردود رئيس الوزراء كانت واضحة وأكدت على الثوابت المصرية.

وأوضح حسين: إن إسرائيل تظن أنه لا يوجد قوة توقفها في تنفيذ مخطط التهجير، ولكن مصر لن تقبل أبدا بتهجير الفلسطينيين.