مصطفى الفقى: حماس مقاومة متأثرة بالإخوان.. ونتنياهو أكبر كوارث إسرائيل

(مصراوي):

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن حركة حماس هي مقاومة إسلامية في حركة التحرير الوطني في فلسطين ولكنها بحكم التغيرات السياسية في المنطقة وتداخل قوى مختلفة إلى جانب التعنت الاسرائيلي اتخذت أشكال مختلفة وأصبحت متأثرة بفكر الإخوان.

وأوضح "الفقي"، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا بأس من أن تكون حركة حماس متأثرة بالفكر الإخواني إذا كان يصب في التحرر الوطني ولكنه أصبح يلون صورة الدول، قائلا: "اتهام حماس بالبيع والخيانة كلمات واسعة ولكن يتساءل البعض هل كان المقاومة دارسة لما سيجري بعد 7 أكتوبر".

وتابع: السياسة لها حسابات مختلفة ولابد أن تخضع للواقع وهل حماس استشاروا دول أخرى، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يخلي كل واحد ينفد صبره ويخلي كل قوى تنقلب ضده ومن اكبر الكوارث في السياسة الاسرائيلية وجود نتنياهو رئيس وزراء عدة مرات".