رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. "العمل" تعلن توافر 7376 وظيفة بـ 15 محافظة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص في 15 محافظة؛ لشغل 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب تبدأ من 3000 جنيهًا شهريَا، وتصل إلى 40 ألف جنيها، فضلَا عن التأمين الصحي والاجتماعي؛ للتقديم عليها خلال شهر نوفمبر 2023 الجارى.

وأضافت العمل، في بيان لها الجمعة، أن فرص العمل الجديدة متوفرة في 15 محافظة وهي: القاهرة، والجيزة، وأسيوط، والوادى الجديد، والمنيا، والإسماعيلية، وبورسعيد، وسوهاج، والإسكندرية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد تخصصات متعددة، كالآتي:

- صيدلي ومساعد صيدلي ومحضر أدوية وممرضات.

- مترجمين لغة صينية.

- محاسبين.

- مندوبين مبيعات وتوصيل.

- طباخين.

- مهندسين كهرباء.

- إنتاج وميكانيكا.

- مساعد مدير مصنع.

- معلمين جميع التخصصات.

- سكرتارية.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- وسطاء تأمين.

- كافة أعمال الفندقة.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال انتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وأشارت الوزارة إلى، أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية.

ووجه حسن شحاتة، وزير العمل، جميع مديريات العمل بالمحافظات، تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

ويمكن التقديم على تلك الوظائف من خلال، طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان عبر صفحة الوزارة على "فيسبوك"، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

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