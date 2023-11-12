وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوي القمح بالأسعار المعتمدة

كتب- مصراوي:

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوي القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرًا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة.

"القصير" شدد أيضًا على متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع لضمان جودة التقاوي والالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة.

وأكد وزير الزراعة ضرورة محاسبة المقصرين في ذلك، مشيرًا إلى أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد محاور الأمن الغذائي.

كما شدد وزير الزراعة على التواجد مع المزارعين لتقديم الدعم الفني قبل وأثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية.

وكان مجلس الوزراء وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد إردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.