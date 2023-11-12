وزير العمل: ملتقى التوظيف بأسيوط يوفر 2800 وظيفة

كتب- محمد أبو بكر:

دعا حسن شحاتة، وزير العمل، الشباب المصري، اليوم الأحد، إلى تغيير ثقافتهم نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة في التدريب المهني؛ للتأهيل على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل ومحافظ أسيوط، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين والذي يوفر 2800 فرصة عمل بمشاركة 28 شركة قطاع خاص بالمحافظة، خلال جولته بأسيوط.

وانعقد الملتقى، وفقًا لبيان الوزارة الأحد، تحت رعاية الوزير والمحافظ، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط.

وأضاف "شحاتة" أن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولذوي الهمم، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، حيث حث الوزير شباب المحافظة على المشاركة في الملتقى وتغيير الثقافة نحو العمل الحر.

ووجه وزير العمل مدير المديرية بأهمية متابعة تلك الفرص المتاحة والتأكد من استلام الشباب للعمل ومتابعتهم.

وبحسب البيان، يمكن التواصل مع مديرية العمل بأسيوط بشكل مباشر؛ للحصول على تلك الفرص، وتشمل تخصصات مختلفة، كالآتي:

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس إنتاج.

- مهندس صيانة.

- مهندس IT.

- أخصائي تمويل.

- أخصائي نقل.

- موظفين فروع بشركات أغذية.

- مديري مبيعات.

- فني صيانة.

- محاسب.

- مشرفين أمن.

- ممثل خدمة عملاء.

- كول سنتر.

- مدخل بيانات.

- كيميائي.

- فني كهرباء وسائق.

- فني معمل.

- معاون تمريض.

وبدأ وزير العمل، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية في محافظة أسيوط، لمدة يوم واحد، يستقبله خلالها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وقيادات تنفيذية، ونواب برلمان، وأصحاب أعمال، وعمال، ونقابيون.

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