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BBC

عضو "النواب": البرلمان الأوروبي فشل في حل أزمات أوروبا

07:00 ص السبت 07 أكتوبر 2023

سليمان وهدان

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كتب- سامح سيد

أكد عضو مجلس النواب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن زمن وصاية البرلمان الأوروبي قد انتهى ولا عودة له، ومصر ترفض أي تدخل في شؤونها، موضحًا أن البرلمان الأوروبي اتخذ منهجا معاديا للدولة المصرية منذ سنوات، مضيفا: مواقفه عدوانية ضد مصر، ويحاول أن ينصب نفسه مراقب على الدول في حين أنه فشل في حل مشكلات دول أوروبا وأزماتها الاقتصادية، وتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من دول أوروبا سواء ضد مواطنيها أو اللاجئين .

وقال النائب سليمان وهدان: مثل هذه التقارير الصادرة من البرلمان الأوروبي لا تمثل شي بالنسبه لنا لأن زمن الوصاية انتهى وزمن التدخل في الشئون الداخلية للدول تم إغلاقه تماما، موضحا أن الشعب المصري الواعي لا يلدغ من الجحر مرتين واستقرار الوطن هو أحد أهدافه الرئيسية.

كما أكد نائب رئيس حزب الوفد، أن البرلمان الأوروبي يريد من خلال بيانه المحرض ضد مصر أن يشغل البعض عن فشله في حل مشاكل دول أوروبا، موضحا أن هذا البيان ينتهك كافة قواعد القانون الدولى التى ترفض التدخل في شئون الدول المستقبلة، كما أن مصر دولة كبيرة ورائدة ولا تسمح بمثل هذه التدخلات .

ولفت إلى أن بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب وشائعات تروج لها جماعات مغرضة كذبا بشأن وجود مخالفات في العملية الانتخابية، موضحا أن البرلمان الأوروبي يصر على استخدام ورقة حقوق الإنسان للتحريض ضد مصر في توقيتات معينة يستهدف بها تشويه الدولة المصرية، وهو ما يمثل تدخل سافر .

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سليمان وهدان البرلمان الأوروبي أزمات أوروبا

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