نقيب الصحفيين: نصر أكتوبر انعكاس للتضامن العربي

كتب- إسلام لطفي:

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن حرب أكتوبر بمثابة انتصار عربي وانعكاس للتضامن بين جميع الدول العربية، موضحًا أن اتحاد الصحفيين العرب كان جزءًا من ملحمة النصر.

جاء ذلك خلال استقبال أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

وأضاف نقيب الصحفيين: "نحن نحتفي اليوم بالإعلام العربي، والجهود العربية من جانب والسعودية والعراق والجزائر والمغرب وليبيا وكل الأشقاء العرب الذين ساهموا في نصر أكتوبر المجيد".

وأوضح نقيب الصحفيين، أن دعوة أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب موجهة من الدولة المصرية والتي تحملت تكاليف الاستضافة كاملة، في ظل رغبة رسمية بأن يتم الاحتفال بنصر أكتوبر بحضور الأشقاء العرب.

وتستضيف نقابة الصحفيين، صباح الخميس، وفد اتحاد الصحفيين العرب، الذي يزور القاهرة حاليًا؛ للمشاركة في احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويعقد وفد اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام، والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب.

وتتضمن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب العديد من الفعاليات منها: "رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وجولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، وزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومؤسسة الأهرام يوم السبت"، موضحًا أن الوفد سيُغادر القاهرة يوم الأحد المُقبل.

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