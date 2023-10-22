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وزير التنمية المحلية يصل السويس لتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها

10:24 ص الأحد 22 أكتوبر 2023

اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية

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كتب- محمد نصار:

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة السويس في مستهل زيارة يقوم خلالها بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء السويس في بعض القطاعات.

وبحسب بيان، كان في استقبال وزير التنمية المحلية، عقب وصوله إلى مقر المحافظة، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء خالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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