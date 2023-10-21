بعد قليل.. انطلاق قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية موسعة
كتب- محمد عبدالناصر:
تنطلق بعد قليل قمة القاهرة الدولية للسلام، والتي تستضيفها مصر، لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ومستقبل القضية وعملية السلام.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية لكي يتواجدوا في مصر أرض السلام من أجل أن يصيغوا شكلا مختلفا، ولوضع حد لما يحدث في أرض فلسطين.
وتأكد حضور عدد كبير من القادة والزعماء لهذه القمة وجاءت بعدها مباحثات ومشاورات.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: