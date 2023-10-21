بعد قليل.. انطلاق قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية موسعة

كتب- محمد عبدالناصر:

تنطلق بعد قليل قمة القاهرة الدولية للسلام، والتي تستضيفها مصر، لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ومستقبل القضية وعملية السلام.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية لكي يتواجدوا في مصر أرض السلام من أجل أن يصيغوا شكلا مختلفا، ولوضع حد لما يحدث في أرض فلسطين.

وتأكد حضور عدد كبير من القادة والزعماء لهذه القمة وجاءت بعدها مباحثات ومشاورات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.