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BBC

تحذير من الشبورة المائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

08:53 ص السبت 21 أكتوبر 2023
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من السبت 21 أكتوبر حتى الخميس 26 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

سوق مصراوى

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الشبورة

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