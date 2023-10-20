السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: يجب العمل على استمرار إدخال المساعدات إلى غزة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب العمل على استمرار وصول المساعدات إلى غزة.

وقال "السيسي" أثناء حديثه مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، الجمعة، بالقاهرة، إننا نحتاج خلال تلك المرحلة إلى احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها.