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BBC

السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: يجب العمل على استمرار إدخال المساعدات إلى غزة

03:55 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب العمل على استمرار وصول المساعدات إلى غزة.

وقال "السيسي" أثناء حديثه مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، الجمعة، بالقاهرة، إننا نحتاج خلال تلك المرحلة إلى احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع غزة ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا

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