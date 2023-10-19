وفاة راكب تركي بمطار القاهرة فور وصوله من اسطنبول

كتب- محمد عبيد:

توفي راكب تركي الجنسية بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، وذلك نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة النيل للطيران القادمة من اسطنبول، فوجئ الركاب والعاملين بتعب وسقوط راكب تركي الجنسية يبلغ من العمر 77 عاما ويدعي م. س ، وتم استدعاء الدكتورة ميرنا سلامة من الحجر الصحي بمطار القاهرة، والتي وقعت الكشف الطبي على الراكب وتبين أنه فارق الحياة بالفعل، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.