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بحضور رئيس الأركان.. وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

04:08 م الخميس 19 أكتوبر 2023

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

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كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

عُقد اللقاء بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وتناول تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعياتها الجسيمة على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مؤكدا ضرورة تعزيز الجهود لدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وأهمية تجنب التصعيد العسكري بالقطاع لعدم انخراط أطراف أخرى في الصراع الذي يقوض دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والقائم بأعمال السفير الأمريكي، وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة.

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وزير الدفاع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول محمد زكي رئيس الأركان

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