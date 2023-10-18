ميدو يوجه رسالة للعالم باللغة الإنجليزية بعد قصف المستشفى المعمداني بفلسطين

كتب- محمد شاكر

استنكر اللاعب أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق والإعلامي الحالي، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى المعمداني بغزة.

وقال ميدو في برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور: إن ما حدث يعتبر إبادة جماعية، وهناك رسالة يجب أن نوصلها للجانب الآخر من العالم وهو الغرب.

وأضاف ميدو: الشعوب الغربية يصل لها صورة مغايرة تماماً لما يحدث في فلسطين، مشيراً إلى سقوط أكثر من ٥٠٠ شهيد.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.