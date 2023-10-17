نقيب الأشراف يشيد بالجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي لحل القضية الفلسطينية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بالتحركات الدولية التي تقودها مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل القضية الفلسطينية ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإيقاف نزيف الدم في غزة، ومنع التصعيد الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح نقيب الأشراف، أن استضافة القاهرة لهذه القمة يأتي من إيمانها الشديد بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأن جمهورية مصر العربية لم ولن تتخلى أبدا عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد السيد محمود الشريف، أن استجابة العديد من رؤساء الدول والحكومات لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور القمة، يؤكد أهمية الدور التاريخي لمصر في حل القضية الفلسطينية، ومكانة مصر على مستوى المنطقة والعالم أجمع.

وشدد نقيب السادة الأشراف، على حق جمهورية مصر العربية فى الدفاع عن أمنها القومي، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.