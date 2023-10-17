كلمة لـ"مدبولي والأنبا إرميا".. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحديات الفتوى" غدا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق غدًا فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، الذي تعقده دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، وبحضور علماء ووزراء ومفتين من مائة دولة وبمشاركة أممية واسعة.

وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المؤتمر يشهد على مدار يومين العديدَ من الفعاليات المهمة، إذ ستنطلق الفعاليات في التاسعة صباحًا وتشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلي حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التي تواجهها الفتوى في الألفية الثالثة.

وأوضح نجم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يلقي كلمة في المؤتمر نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يلقيها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وسيلقي كلمة الكنيسة المصرية نيافة الأنبا إرميا.

ويلقي كلمـة "القدس" الدكتـور محمود صدقي الهبـاش، قاضي قضـاة فلسـطين، مستشـار الرئيـس الفلسطيني للشئون الدينيـة، وكلمة منظمـة التعـاون الإسلامي الدكتـور قطـب سـانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكلمة عن الوفود المشاركة يلقيها الدكتور يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، وكلمة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان، والدكتور عمر الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وأشار نجم إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة أممية كبيرة، ويلقي كلمة الأمم المتحدة ميجيل موراتينــوس، وكيــل الأمين العام للأمم المتحــدة، الممثــل السـامي لحوار الحضــارات، وتلقي كلمة المفوضية الأوروبية ماريون لاليـس، منسقة مكافحـة كراهيـة المسـلمين فـي المفوضية الأوروبية ببروكسـل.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن نقاشات جلسات المؤتمر تدور حول ثلاثة محاور، المحور الأول يتضمن: "تحديات الألفية الثالثة تحديد المناطات وبناء طرائق المواجهة"، والثاني يدور حول: "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية"، والثالث يناقش: "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني".

ولفت إلى أنه سيتم في ختام المؤتمر الإعلان عن إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات المهمة، منها الْمَعْلَمَة الِمْصَرِيَّة لِلْعُلُومِ الْإِفْتَائِيَّةِ لتصل إلى 90 مجلدًا، وإِصْدَار مِيثَاقِ شَرَفٍ لِدُورِ الْفَتْوَى فِي مُوَاجَهَةِ تَحَدِّيَاتِ الْأَلْفِيَّةِ الثَّالِثَةِ، وأيضًا إطلاق بوابةI Fatwa.org ، وإعلان الفائز بجَائِزَة الْإِمَامِ الْقَرَافِيِّ، والعديد من المشروعات الأخرى كإِنْشَاء مَرْكَزِ اسْتِشْرَافِ الْمُسْتَقْبَلِ الْإفْتَائِيِّ، والْإِعْلَان عَنْ مُنْتَدَى الْعُلَمَاءِ الْمُخْتَصِّينَ بِقَضَايَا الْأَقَلِّيَّاتِ الْمُسْلِمَةِ وَفَتَاوِيهَا، وغيرها من المبادرات والمشروعات.