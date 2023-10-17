حدث ليلاً| تطورات الأوضاع في غزة.. وتخفيض أسعار بعض السلع

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تدشين رسمي.. تفاصيل الهيكل التنظيمي لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر

عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري بالقاهرة الجديدة، وتم الإعلان عن الهيكل التنظيمي للحملة الانتخابية، وتدشين الحملة بشكل رسمي، بالإضافة إلى الإعلان عن البرنامج الانتخابي.

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محافظ الجيزة يطمئن على أسعار السلع بالسلاسل التجارية

ثمن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المبادرة التي أطلقتها الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار التداعيات السلبية؛ لارتفاع الأسعار، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

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"صناعة الشيوخ" تثمن قرارات مجلس الأمن القومى لمواجهة التصعيد بفلسطين

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بجميع القرارات الصادرة من مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استعراضه لتطورات الأوضاع الإقليمية خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

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السيسي وبايدن يتقفان هاتفيا على أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطاً بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

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مسئول بالزراعة يكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس

بعد انتهاء أزمة البصل في مصر، شهدت أسعار البطاطس ارتفاعات كبيرة بالأسواق بنحو 66 % خلال شهر، إذ وصل سعر طن البطاطس في السوق المحلي لنحو 20 ألف جنيه مقابل 12 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، بزيادة 8 آلاف جنيه.

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بعد موافقة البرلمان.. شروط استيراد المصريين بالخارج للسيارات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين، على مشروع قانون تعديل بعض تيسيرات المصريين في الخارج.

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منظمة الصحة العالمية: سجلنا 111 هجمة على مستشفيات واستشهد 12 طبيب حتى الآن

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عن تفاصيل الوضع الصحي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوضع في القطاع غزة ينذر بكارثة.

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"محكومة بالفشل".. هل تغير موقف واشنطن من مخطط تهجير سكان غزة؟

مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن خيالية أي خطط لتهجير سكان قطاع غزة المحاصر إلى سيناء، بدا أن الموقف الأمريكي يشهد تغيرًا تجاه مصير سكان القطاع، خاصة بعد توضيح مصر موقفها من خطط إسرائيل لتهجير سكان غزة مشددة أن الأمر "مسألة أمن قومي".

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رئيس قناة السويس: أتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 10 مليار دولار نهاية العام

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023.

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حركة حماس: عدد الأسرى في غزة يتراوح بين 200 إلى 250 شخصاً

أكد الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن عدد الأسرى لديها في غزة يتراوح بين 200 إلى 250 شخص.

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السيسي يبحث هاتفيا مع رئيسة وزراء إيطاليا الأوضاع في قطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة والعمليات العسكرية في قطاع غزة.

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طائرة مساعدات قطرية تصل إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولى بمحافظة شمال سيناء، مساء اليوم الاثنين، طائرة قطرية تحمل 37 طنا من المساعدات الغذائية والطبية مقدمة من صندوق قطر للتنمية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

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المواد الغذائية تطالب بضم المحال الصغيرة والمتوسطة لمبادرة خفض الأسعار

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السلع المخفضة ضمن مبادرة "خفض الأسعار" يتم طرحها في السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت، والهايبر ماركت الكبيرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

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