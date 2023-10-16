"زراعة النواب" توافق على منحة إسبانية ب ٦٧٠ ألف يورو لتحديث الموارد المائية

كتب - نشأت علي:

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ ٦٧٠ ألف يورو من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر الموقعة في ٥ يونيو ۲۰۲۳

وتضمنت الاتفاقية، مادة وحيدة تنص علي،: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة اسبانيا بشأن منحة بمبلغ ٦٧٠ ألف يورو من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في٥ يونيو ٢٠٢٣ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ مشروع "دعم تحديث الموارد المالية بقطاع الزراعة في مصر سنة وثلاثون (٣٦) شهرا من تاريخ اعتماد المشروع، ويمكن مدها بالاتفاق بين الطرفين عن طريق خطابات متبادلة.

كما يتم إيداع المبلغ ( ٦٧٠) ألف يورو) بالبنك المركزي المصري باسم المشروع دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر "وهو حساب لا يقبل أي ابداعات الا من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي.