برلماني: نرفض إزدواجية المعايير الدولية في "حقوق الإنسان" بالقضية الفلسطينية

كتب - سامح سيد :

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الإزدواجية في المعايير الدولية بمجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تشير إلى وجود تناقضات أو تضارب في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بين الدول والمنظمات الدولية.

وأضاف، أنه انطلاقا من تحديد المواقف الثابتة تجاه فلسطين وحقوق الشعوب، مصر تنحاز للمواطنين العزل والأطفال والعجائز والأبرياء، فمصر، دائماً وأبدا لديها موقف ثابت ومتميز من القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان.

وأوضح: "تعتبر مصر من الدول العربية التي تدعم بشدة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية لهم".

وأشار إلى أن مصر تسعى للوساطة والتوسط في العديد من الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وتقوم مصر الآن بالعديد من المبادرات والمشاركات في المفاوضات والتواصل مع الدول العربية والدولية لدعم حقوق الفلسطينيين ودعم التهدئة والوقوف علي حل سلمي.