وصول السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية
كتب- محمد أبو بكر:
وصل الآن إلى ساحة الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ويشهد الرئيس السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.
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