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BBC

وصول السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية

05:24 م الخميس 12 أكتوبر 2023

حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات ال

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كتب- محمد أبو بكر:
وصل الآن إلى ساحة الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويشهد الرئيس السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.

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تخرج الطلبة العسكريين حفل تخرج الرئيس السيسي الكليات العسكرية

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بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية