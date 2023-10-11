"الإسكندرية للكهرباء": تخفيض٣٠٠ مليون جنيه من نسب الفقد خلال العام المالي الماضي

كتب - محمد صلاح:

ترأس اليوم، المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لمناقشة واستعراض ميزانية العام المالى الماضى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد المهندس إيهاب الفقى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الشركة نجحت في تحقيق مستهدفات الموازنة العام المالي 2022/2023 أبرزها تخفيض 300 مليون جنيه من الفقد والذى نتج عنه إنخفاض نسبة الفقد بها إلى أقل حد ممكن لأكثر من المستهدف حيث بلغت نسبة الفقد لميزانية العام المالي 2022/2023 نسبة 13.9 % مقارنة بنسبة مستهدف الفقد للعام السابق 15.5 %.

وأكد "الفقى" أن الشركة تمكنت من تحقيق الإستقرار للشبكة الكهربية والحفاظ على استقرار التغذية الكهربية، حيث قامت بخفض معدلات الأعطال في الشبكة الكهربية وبلغ إجمالي عدد أعطال شبكة الجهد المتوسط 357 عطل خلال العام المالي الحالي 2022/2023 مقابل 454 عطل خلال العام المالي السابق 2021/2022.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أثناء العرض، أنه لتحقيق إستقرار التغذية تم تنفيذ الخطة الإستثمارية بالجودة والكمية المطلوبة كالتالى:

• تنفيذ 3 موزع كامل جديد لمواجهة التوسع في طلب الطاقة الكهربية، وكذلك تنفيذ 8 مغذيات جديدة لتدعيم موزعات الجهد المتوسط بإجمالي كابلات 48 كم.

وأوضح أنه تم إضافة 33 محول توسع جديد بالشبكة مع عمل حركة تدوير وإحلال ل120 محول، بالإضافة لتنفيذ شبكة كابلات جهد متوسط بطول 153 كم وتنفيذ كابلات جهد منخفض أرضية بطول 48 كم وتنفيذ شبكة كابلات هوائية معزولة مطورة بطول 218 كم .

وأوضح أن نجحت الشركة في التوسع في ترشيد الطاقة حيث تمكنت من تركيب 13 مكثف جديد بالشبكة الكهربية لتصل إجمالي القدرة المركبة بالشبكة إلى 521.3 ميجا فار لتصل نسبتها من الحمل الأقصى إلى 33.3 %، حيث بلغ معامل القدرة 95% كافضل معامل قدرة يمكن تحقيقه بالشبكة الكهربائية.

ونوه إلى أن الشركة عملت على تحقيق مستهدفات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات الوزارة، حيث تم إنشاء العديد من المحطات الشمسية وتقديم الدعم الفني للشركات الراغبة في إنشاء محطات شمسية وبلغت إجمالي قدرات المحطات الشمسية المركبة 5.65 ميجاوات بطاقة منتجة قدرها 9270.71 ميجا وات ساعة.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ما تم تحقيقه من إنجازات في تنفيذ مشروع مركز تحكم شرق الجديد خلال العام المنصرم، حيث تم الإنتهاء من جميع أعمال التركيبات بمركز التحكم الجديد والتشغيل لنظام SCADA والإنتهاء من تركيب جميع أجهزة الإتصالات وتركيبات التحكم عن بعد بعدد 30 موزع و10 محطات محولات وإتمام تركيب وتشغيل اللوحات الحلقية الذكية بعدد 300 لوحة حلقية طبقاً لمستهدف المشروع وأجهزة تحديد مسار الأعطال وإتمام أعمال التشغيل التجريبي للموزع.

واستعرض رئيس الشركة ما تم بمشروع مركز تحكم غرب و الهدف منه الذي سيساعد في تحسين كفاءة الطاقة وإستمرارية التغذية الكهربية للمشتركين في غرب الإسكندرية، منوها إلى أنه تم خلال العام إتمام أعمال المناقصة وإتمام الدراسات والمواصفات والإسناد للشركة المنفذة وإتمام أعمال المسح على الطبيعة والبدء في إنشاءات المركز بمدينة برج العرب.

وتماشياً مع سياسة التطوير والتحديث وتكنولوجيا المعلومات، أوضح أن الشركة نجحت في إنشاء مركز البيانات الرئيسي بالديوان العام طبقاً لأحدث التكنولوجيا العالمية، بالإضافة لتحديث خطوط نقل البيانات ومضاعفة سرعتها, وكذلك إستحداث أكثر من وسيلة للسداد الإليكتروني وإستخدام أجهزة الـ POS والدفع بالسيارات المتنقلة لتيسير الوصول لكافة المشتركين.

واستطرد "الفقى"إنجازات الشركة في المجال التجاري قائلا:'إنه على الرغم من إنخفاض الحمل الأقصى للشركة ليصل إلى 1562 ميجاوات مقابل 1611 ميجاوات خلال العام المنصرم إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق جميع المستهدفات التجارية من مبيعات الطاقة والتحصيل وضبط المخالفات والسرقات , وبالتالي زيادة إيرادات الشركة حيث بلغت إجمالي كمية الطاقة المباعة 8679.6 مليون كيلو وات ساعة بقيمة 9246.5 مليون جنيه مقابل كمية 8696.8 مليون كيلو وات ساعة بقيمة 9118.9 مليون جنيه للعام السابق .