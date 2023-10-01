الثقافة تنظم 550 فعالية احتفالاً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أجندة احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بالقاهرة والمحافظات، حيث تُنظم الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة،مجموعة من الفعاليات المتنوعة،والتي يزيد عددها عن 550 فعالية، جميعها تستلهم بطولات الحرب وتضحيات أبنائنا البواسل، وتستهدف غرس الروح الوطنية لدى أجيال من المصريين، إضافة إلى التذكير بتضحيات وبطولات أبناء مصر من أجل عودة الأرض، وذلك خلال شهر أكتوبر المُقبل، بمختلف أرجاء الجمهورية .

وقالت الكيلاني، في تصريح اليوم، إن الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة،أعدت برنامجًا فنيًا وثقافيًا يليق بهذا الحدث، الذي يمثل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، كتبه المصريون بدمائهم من أجل وطنهم، مضيفة أن هذه الفعاليات سوف تمتد إلى كل شبر من أرض مصر بعروض فنية ومسرحية وندوات ثقافية وشهادات لأبطال الحرب .

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن مصر خاضت الحروب من أجل عودة الأرض، وبذلت في ذلك الغالي والنفيس، وهي الآن، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخوض حربًا أكثر ضراوة من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي يتمتع فيها كل فردٍ بحياة كريمة تليق به .

ويقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية كبرى على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث تضم قائمة المكرمين من رجال القوات المسلحة، عدداً من الذين شاركوا بالفعل في الحرب المجيدة.

كما يُنظم القطاع من خلال البيوت الفنية والمراكز التابعة له، عددًا من الفعاليات، حيث تُنظم مكتبة القاهرة الكبرى، مجموعة من الندوات الفكرية والثقافية، منها "نصر أكتوبر في أرشيف الصحف"، وذلك يوم 1 أكتوبر، "بطولات مجهولة في حرب السادس من أكتوبر"، يوم 14 أكتوبر، "انتصار أكتوبر المجيد في الإعلام"، وذلك يوم 24 أكتوبر، كما يعقد ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "أكتوبر 73 .. اليوبيل الذهبي"، بمشاركة مجموعة من رجال الفكر والثقافة والمحللين العسكريين، كما يتضمن الملتقى تقديم مجموعة من أشهر الأغنيات الوطنية التي قدمت بمناسبة الانتصار، وذلك يوم 28 أكتوبر على مسرح مركز الهناجر للفنون، وعلى مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، يتم تخصيص أمسيات "بهجة الروح"، من خلال شهر أكتوبر للاحتفال باليوبيل الذهبي للنصر، ويشارك بها الشاعر محمد بهجت، الذي يلقي العديد من القصائد الشعرية التي تتغنى بالنصر، بمصاحبة فرقة موسيقية غنائية تقدم مجموعة من الأغنيات الوطنية.

ويُنظم البيت الفني للمسرح عددًا من العروض المسرحية على المسارح التابعة له، حيث يقدم مسرح القاهرة للعرائس احتفالية فنية تُشارك فيها أشهر العرائس التي تم تقديمها من خلال إيقونات العروض المسرحية العرائسية، وهي تحتفي بنصر أكتوبر وتروي للمشاهدين البطولات النادرة التي شهدتها الحرب المجيدة، ويُشارك المسرح القومي للأطفال في هذه المناسبة من خلال العرض المسرحي "أرض الشهداء" تأليف وإخراج وائل إبراهيم، وبطولة مجموعة من فناني المسرح القومي للأطفال، وبعض أطفال مواهب مصر، كما يُقدم مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة بحفل لكورال مسرح الشمس، بمشاركة 20 من ذوي الهمم.

ويُقيم البيت الفني للفنون الشعبية، يوم 10 أكتوبر، حفلاً فنياً بمناسبة النصر على مسرح البالون، بمشاركة فرقة أنغام الشباب والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، كما يُشارك المركز القومي للمسرح، بحفل غنائي يضم عدة فقرات غنائية وموسيقية لأشهر الأعمال الفنية الوطنية، التي تعمل على تعزيز القيم الإيجابية لدى فئات المجتمع.

ويعرض المركز القومي للسينما عددًا من الأفلام السينمائية الوثائقية والروائية القصيرة التى تُخلد ذكرى النصر، حيث يتم عرض فيلم "المحارب" للمخرج عاطف شكري، يوم 4 أكتوبر، وفيلم "معركة الوعي" للمخرج مختار علي، يوم 11 أكتوبر، و"صائد الدبابات" للمخرج خيري بشارة، يوم 18 أكتوبر على أن تبدأ العروض في السابعة مساءً.