القوى العاملة: صرف 5 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 645 شاباً بالمنيا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 4892 عاملاً غير منتظم بإجمالي 4 ملايين و 892 ألف جنيه، فضلا صرف 19 منحة مولود جديد لهذه الفئة بإجمالي 38 ألف جنيه، و 4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه، و13 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 26 ألف جنيه، وتقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 13 عامل من المسجلين بالإدارة بإجمالي 33 ألفاً و 592 جنيها.

وقال الوزير: إن المديرية قامت بتعيين 114 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 2 " قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 736 شاباً.

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة.

كما قامت باستخراج 552 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، ومنح ترخيص عمل لأجنبي.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 458 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 3 حملات تفتيشية، وأسفر عن تحرير 118 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 20 غلق إداري، وعقد 14 ندوة توعية (إعرف - إحمي نفسك)، فضلاً عن بحث 38 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1119 منشأة دورى وحملات يعمل بها 1938 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 59 محضراً، وعمل 2 ندوة توعية، كما تلقت المديرية 85 شكوى عمالية، 45 شكوى منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، و40 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وقامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة .