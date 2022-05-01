لتقليل الاستهلاك.. كيف تتعامل بالشكل الأمثل مع الأجهزة الكهربائية في أجواء فصل الصيف؟



كتب- محمد صلاح:

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، نصائح لربات البيوت للتعامل بالشكل الأمثل مع الأجهزة الكهرباء؛ بهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية للمشتركين، خصوصًا مع انطلاق فصل الصيف.

كيف تتعامل بالشكل الأمثل مع الأجهزة الكهربائية في رمضان؟

يرصد "مصراوي" نصائح جهاز مرفق الكهرباء لـ"ست البيت" للحفاظ على الأجهزة الكهربائية وترشيد الاستهلاك لخفض الفاتورة بدءًا من أول يوم في شهر رمضان المعظم حتى أمس.

تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتَين أسبوعيًّا

‏وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصيحة لـ"ست البيت" لاستخدام المكواة بالطريقة الصحيحة؛ قال فيها "تجميع الملابس المراد كيّها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًّا واستخدام المكواة البخارية هيساعد على الكي أسرع وهيوفر في الاستهلاك"...

استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسلين في الفرن

وطالب الجهاز ست البيت، في نصيحة قال فيها: "اتعودي تفصلي الأجهزة من الفيشة بعد ما تخلص استخدامها هتوفر في الاستهلاك". وفي نصيحة أخرى لوضع الطعام في الفرن قال فيها "يجب إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن ويفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسلين هيوفر في الاستهلاك".

ونصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ست البيت بالتعامل الأمثل مع جهاز التكييف؛ خصوصًا مع قدوم الصيف وارتفاع درجات الحرارة؛ قال فيها "احرصي على تنظيف فلتر الهواء والوحدة الخارجية للتكييف بشكل دوري؛ لأن هذا يساعد على رفع كفاءة الجهاز وتقليل استهلاكه للكهرباء".

وطالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ست البيت خلال التعامل مع جهاز الثلاجة باتباع الآتي: "ضرورة ترك مسافات كافية تتراوح بين 10- 15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار؛ لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وعن كيفية التعامل مع غسالة الملابس قدم نصيحة قال فيها "لا تعتمدي في تجفيف الملابس على المجفف الكهربائي واعتمدي على أشعة الشمس لأنها تمتص الرطوبة وتعقم الملابس وتوفر في الاستهلاك".