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الحكومة تحسم الجدل بشأن تعقيد إجراءات توريد محصول القمح

12:09 م السبت 09 أبريل 2022
الحكومة تحسم الجدل بشأن تعقيد إجراءات توريد محصول القمح

توريد محصول القمح

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كتب- محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد بشأن تعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي عن المواسم السابقة.

وقال المركز، في بيان، اليوم السبت، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي عن المواسم السابقة.

وأوضحت وزارة التموين أن منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالي، تتضمن العديد من التسهيلات للمزارعين، ويتمثل أبرزها في الدفع الفوري للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح وبعد الانتهاء من الفرز والفحص، بزيادة قدرها 100 جنيه للأردب عن الموسم الماضي ، فضلاً عن منح حافز إضافي استثنائي للتوريد والنقل للموسم الحالي بقيمة 65 جنيها، ليصبح إجمالي الزيادة 165 جنيها، إلى جانب تقريب نقاط الاستلام من المزارعين عن طريق مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية مع مديريات التموين في استلام المحصول من المزارعين، بما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف.

وفي سياق متصل، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لضمان نجاح موسم توريد القمح المحلي، والتي يتمثل أبرزها في تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتي تضم في عضويتها ممثلين من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل أي عقبات أمام المزارعين، إلى جانب تخصيص 450 لجنة لاستلام القمح والقيام بعمليات الوزن والفحص لتحديد درجة النظافة والرطوبة، على أن يبدأ العمل في نقاط استلام الأقماح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً خلال شهر رمضان المبارك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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