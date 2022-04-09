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طب الأزهر بنات.. وظائف خالية بمستشفى الزهراء الجامعي

12:11 م السبت 09 أبريل 2022
طب الأزهر بنات.. وظائف خالية بمستشفى الزهراء الجامعي

مستشفى الزهراء الجامعي

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أعلنت مستشفى الزهراء الجامعي بجامعة الأزهر عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب مقيم بالدرجة الثالثة التخصصية لمدة 3 سنوات بحد أدنى وخمس سنوات بحد أقصى في التخصصات التالية:

أولا: وظائف طبيبات مقيمات يتم شغلها من الإناث فقط

- الباطنة العامة: عدد الدرجات 10.

- النساء والتوليد: عدد الدرجات 9.

- الأطفال وحديثي الولادة: عدد الدرجات 7.

- الباثولوجيا الإكلينيكية: عدد الدرجات 4.

- الغدد الصماء: عدد الدرجات 4.

- الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية: عدد الدرجات 4.

- طب المخ والأعصاب: عدد الدرجات 3.

- الجلدية والتناسلية: عدد الدرجات 3.

- الروماتيزم والتأهيل الطبي: عدد الدرجات 4.

- السمعيات: عدد الدرجات 3.

- التخاطب: عدد الدرجات 3.

- الصدرية: عدد الدرجات 3.

- النفسية: عدد الدرجات 2.

ثانيا: وظائف أطباء مقيمين يتم شغلها من الإناث والذكور ويفضل الإناث عند التساوي:

- التخدير والعناية المركزة: عدد الدرجات 14.

- الرمد: عدد الدرجات 5.

- العظام: عدد الدرجات 4.

- الجراحة العامة: عدد الدرجات 4.

- جراحة الأورام: عدد الدرجات 1.

- جراحة القلب والصدر: عدد الدرجات 2.

- جراحة المخ والأعصاب: عدد الدرجات 3.

- جراحة الأطفال: عدد الدرجات 2.

- المسالك البولية: عدد الدرجات 5.

- جراحة التجميل: عدد الدرجات 2.

- أنف وأذن وحنجرة: عدد الدرجات 5.

- القلب والأوعية الدموية: عدد الدرجات 4.

- قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة: عدد الدرجات 10.

- الأشعة التشخيصية: عدد الدرجات 8.

- جراحة الأوعية الدموية: عدد الدرجات 2.

وجاءت شروط التقديم على النحو التالي:

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