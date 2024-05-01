مصطفى بكري يعلن تدشين اتحاد القبائل العربية بـ "سيناء"

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن النائب مصطفى بكري، تدشين اتحاد القبائل العربية ومؤتمرها التأسيسي الأول على أرض سيناء اليوم.

ووجه النائب مصطفى بكرى، المتحدث باسم الاتحاد، التحية والشكر لأبناء سيناء فى التضحية والفداء والوقوف جنبنًا إلى جنب مع القوات المسلحة فى استرداد سيناء المقدسة.

وينعقد الآن المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء.