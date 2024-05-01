مصطفى بكري يعلن تدشين اتحاد القبائل العربية بـ "سيناء"
05:16 م الأربعاء 01 مايو 2024
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن النائب مصطفى بكري، تدشين اتحاد القبائل العربية ومؤتمرها التأسيسي الأول على أرض سيناء اليوم.
ووجه النائب مصطفى بكرى، المتحدث باسم الاتحاد، التحية والشكر لأبناء سيناء فى التضحية والفداء والوقوف جنبنًا إلى جنب مع القوات المسلحة فى استرداد سيناء المقدسة.
وينعقد الآن المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء.
تدشين اتحاد القبائل العربية بسيناء مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل القبائل العربية بشمال سيناء
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