إعلان

BBC

مصطفى بكري يعلن تدشين اتحاد القبائل العربية بـ "سيناء"

05:16 م الأربعاء 01 مايو 2024

تدشين اتحاد القبائل العربية بـ ''سيناء''

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن النائب مصطفى بكري، تدشين اتحاد القبائل العربية ومؤتمرها التأسيسي الأول على أرض سيناء اليوم.

ووجه النائب مصطفى بكرى، المتحدث باسم الاتحاد، التحية والشكر لأبناء سيناء فى التضحية والفداء والوقوف جنبنًا إلى جنب مع القوات المسلحة فى استرداد سيناء المقدسة.

وينعقد الآن المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء.

تدشين اتحاد القبائل العربية بسيناء مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل القبائل العربية بشمال سيناء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بكري: سيناء قدمت العديد من الشهداء عبر مر العصور

إعلان

إعلان

تدشين مدينة السيسي في سيناء
استعدادًا لتشغيله.. 35 صورة ترصد مسار ومحطات خط سكة حديد الفردان بئر العبد
بالتخصصات المطلوبة والشروط.. بدء التقديم على وظائف القطار الخفيف
6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين