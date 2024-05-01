بث مباشر.. المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء

لمؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال

كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت عصر الأربعاء، المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء.

وقال مصطفى بكري، المتحدث باسم الاتحاد، إن أبناء سيناء تحملوا الكثير في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بجمهورية مصر العربية.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للمؤتمر، عبر الرابط التالي: