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BBC

بث مباشر.. المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء

05:12 م الأربعاء 01 مايو 2024

لمؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال

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كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت عصر الأربعاء، المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء.

وقال مصطفى بكري، المتحدث باسم الاتحاد، إن أبناء سيناء تحملوا الكثير في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بجمهورية مصر العربية.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للمؤتمر، عبر الرابط التالي:

اتحاد القبائل العربية بشمال سيناء المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل
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