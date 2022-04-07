بدأت اليوم.. تفاصيل حركة التكليف الجديدة للأطباء

كتب- أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حركة تكليف الأطباء البشريين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة ديسمبر 2020.

ومن المقرر أن يكون التكليف للأطباء البشريين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة ديسمبر 2020 والذين أتموا الامتياز في نهاية فبراير 2022، والأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف من دفعة يونيو 2020، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة.

وأشارت إلى أن التكليف سيكون في ضوء قواعد التوزيع التالية: الاحتياجات - المجموع - الرغبات التوزيع الجغرافي، في ضوء النطاقات المتاحة، وذلك للعمل بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات وبعض الجهات الخارجية الأخرى.

وذكرت الوزارة أن الأطباء الذين يرغبون في التكليف بالمناطق النائية والحدودية التالية (سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر - الوادي الجديد - مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - غرب النوبارية بالبحيرة - الواحات البحرية بالجيزة - القنطرة شرق بالإسماعيلية - يوسف الصديق بالفيوم - السويس)، يتم السماح لهم بالتقدم في حركة نيابات استثنائية على أن يتم استلام النيابة بعد قضاء عام عمل فعلي بوحدات الرعاية الأساسية تحتسب من فترة النيابة.

وقالت إنه سيتم تسجيل البيانات في الفترة من 7 أبريل الجاري وحتى 14 أبريل، على أن يتم تسجيل الرغبات في الفترة 21 ابريل الجاري، وحتى 5 مايو المقبل، وذلك على موقع التكليف. ​