Masrawy logo white

إعلان

بالصور.. صحفيون وبرلمانيون في عزاء زوجة الكاتب إبراهيم أبو كيلة

10:12 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
  • عرض 10 صورة
    صحفيون وبرلمانيون في عزاء زوجة الكاتب إبراهيم أبو كيلة
  • عرض 10 صورة
    صحفيون وبرلمانيون في عزاء زوجة الكاتب إبراهيم أبو كيلة
  • عرض 10 صورة
    صحفيون وبرلمانيون في عزاء زوجة الكاتب إبراهيم أبو كيلة
  • عرض 10 صورة
    صحفيون وبرلمانيون في عزاء زوجة الكاتب إبراهيم أبو كيلة
  • عرض 10 صورة
    صحفيون وبرلمانيون في عزاء زوجة الكاتب إبراهيم أبو كيلة
  • عرض 10 صورة
    صحفيون وبرلمانيون في عزاء زوجة الكاتب إبراهيم أبو كيلة
  • عرض 10 صورة
    صحفيون وبرلمانيون في عزاء زوجة الكاتب إبراهيم أبو كيلة
  • عرض 10 صورة
    صحفيون وبرلمانيون في عزاء زوجة الكاتب إبراهيم أبو كيلة
  • عرض 10 صورة
    صحفيون وبرلمانيون في عزاء زوجة الكاتب إبراهيم أبو كيلة
  • عرض 10 صورة
    صحفيون وبرلمانيون في عزاء زوجة الكاتب إبراهيم أبو كيلة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأ قبل قليل عزاء زوجة الكاتبة الصحفية حنان يسري، زوجة الكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ، بمسجد الشرطة بالدراسة.

وكانت زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبو كيلة، توفيت مساء الأحد الماضي، وتم تشييع الجنازة بعد صلاة ظهر أمس الاثنين من مسجد الشرطة بالدراسة.

حضر العزاء العديد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والكتاب، من بينهم: عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
حنان يسري عزاء فاة وفاة إبراهيم أبو كيلة مجلس الشيوخ مسجد الشرطة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
فيديو أثار الجدل.. مصادر تكشف حقيقة وفاة "كومبارس" أثناء تصوير مسلسل ليلى علوي
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا