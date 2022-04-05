لزيادة الوعي الأثري.. السياحة تنظم قافلة توعوية لمحافظة الفيوم

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة والآثار، قافلة توعوية لمحافظة الفيوم بهدف زيادة الوعي الأثري، استهدفت 200 فرد من طلاب الجامعات والمدارس بمختلف المراحل، وذوي الهمم، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، وبعض المواطنين، وذلك بالتنسيق مع محافظة الفيوم.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 للاهتمام بالعنصر البشري ورفع الوعي السياحي والأثري لديه، حيث تقوم الوزارة بإطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن والتي يتم من خلالها تنظيم ندوات توعوية، وزيارات تعريفية للعديد من الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المختلفة، وورش عمل فنية بالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة.

شارك في القافلة التوعوية، أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، وممثلين عن الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال فعاليات القافلة، تم تنظيم ندوة توعوية لاستعراض أهم المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة الفيوم، بالإضافة إلى الحديث عن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لصناعة السياحة.

وعقب الندوة تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية لأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، والتي من بينها قرية تونس التي تشتهر بالحرف اليدوية، وقصر قارون، ومتحف كوم أوشيم.

وفي سياق منفصل، تفقد الوكيل الدائم مكتب الوزارة بشرم الشيخ للوقوف على آخر المستجدات في ملف دمج المكاتب الداخلية للوزارة والهيئات التابعة لها، كما اجتمع بمشرفي ومديري المكاتب لمناقشة سير العمل، بالإضافة إلى زيارة جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ وذلك للتباحث في إطلاق بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة في مختلف المجالات والتي من بينها التدريب وتبادل الخبرات بين القطاع الأكاديمي وقطاعات الوزارة المختلفة والقطاع الخاص السياحي المصري.​