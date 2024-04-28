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بقيمة ٣٢ مليون جنيه.. اقتصادية النواب توافق على موازنة المثلث الذهبي

07:54 م الأحد 28 أبريل 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية "المثلث الذهبي" للسنة المالية 2024/2025، بإجمالي 32 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية "المثلث الذهبي" للسنة المالية الجديدة 32 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة 22 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي الموازنة مضافاً إليها جملة الاستخدامات الرأسمالية 63.4 مليون جنيه، مقابل 30 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة تتجاوز 100%، بقيمة 33 مليون و400 ألف جنيه.

وخصص مشروع الموازنة مبلغ 9 ملايين و255 ألف لبند الأجور، و3 ملايين و954 ألف جنيه للمصروفات، و800 ألف جنيه الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 32 مليون جنيه.

مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
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