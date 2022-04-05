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السكة الحديد: 25 جنيها غرامة فورية لمن يخرج من المحطات دون تذكرة

04:04 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
السكة الحديد: 25 جنيها غرامة فورية لمن يخرج من المحطات دون تذكرة

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها ستقوم بتحصيل غرامة فورية قدرها 25 جنيها على أي شخص يخرج من البوابات الموجودة بمحطات السكة الحديد دون أن يحمل معه تذكرة الركوب.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار تحديث منظومة السكك الحديدية ومع بدء تشغيل البوابات الإلكترونية للدخول والخروج من المحطات، تعلن الهيئة أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 5/4/2022 عند خروج أي شخص من البوابات بالمحطات ولا يحمل ما يسمح له بالمرور من البوابة سيتم تحصيل غرامة فورية قدرها 25 جنيها.

وطالبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب بالحصول على التذكرة قبل استقلال القطار والاحتفاظ بها حتى الخروج من محطة الوصول.

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