اعتماد موازنة "وسط الدلتا للكهرباء" للعام المالي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥

كتب- محمد صلاح:

انعقدت اليوم الأحد، الجمعية العمومية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس حمدي ضرغام رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة واستعراض

أبرز مؤشرات الأداء الفني والمالي المستهدفة خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

واستعرض المهندس حمدي ضرغام رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ما يتم الإعداد له حيث تبلغ القدرة الإسمية للشركة ( ٥٨٦٣) م.و) والقدرة الفعلية (٥٧٠٠ م.و).

وأوضح رئيس الشركة فى تصريحات له، أنه من المقرر إنتاج طاقة كهربائية قدرها (٢٦٦٥٥,٢٦ ج.و.س) خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بمعدل استهلاك للوقود المستخدم في توليد هذه الطاقة يبلغ (١٦٤,٣٥جم/ك.و.س)، طبقاً لما تم تنسيقه مع مركز التحكم القومى للطاقة وبما يحقق التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية الموحدة.

ونوه إلى أن الشركة لديها خطة ترشيد نسبة الطاقة المستهلكة المولدة وخفضها إلى (۲۲۱)، مقابل ۲۳۸) محقق العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، مؤكدا التزام الشركة بتنفيذ كافة برامج الصيانات والعمرات المقررة طبقاً لتوصيات الشركات المصنعة واللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد بالتنسيق مع التحكم القومى للطاقة، وتستهدف تحقيق اتاحية قدرها (٩٦,٧٢).

وشدد على أن الشركة تسعى إلى تخفيض معامل الخروج الإضطرارى إلى أقل قدر ممكن للحفاظ على استمرارية تشغيل

وحداتها على الشبكة الكهربائية الموحدة، فاستهدفت معاملا للخروج الاضطراری قدره (۰۲۱) إضافة إلى أنها تستهدف الشركة انجاز استثمارات تقدر بنحو (۸۱۱) مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

كما تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح يقدر بنحو ٥٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.