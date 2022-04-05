الأزهر: تعيين أوائل 2014 و 2015 بهذه الكليات معيدين بالجامعة خلال أيام

كتب - محمود مصطفى:

كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مجلس الجامعة وافق في اجتماعه الأخير الذي عقد، الأربعاء الماضي، على تعيين أوائل دفعتي 2014 و 2015 بالكليات الشرعية والعربية والإسلامية.

وقال صديق في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن مجلس الجامعة أصدر تعليماته للكليات الشرعية والعربية والإسلامية بالقاهرة والأقاليم، بحصر الأول والثاني على دفعتي 2014 و 2015، لتعيينهم معيدين خلال الفترة المقبلة، لحاجة العمل إليهم.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن تعيين الأول والثاني من دفعتي 2014 و 2015 معيدين بالكليات، سيتم قريبا بمجرد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك.

كان أوائل كليات جامعة الأزهر دفعتي 2014 و 2015 ناشدوا فضيلة الإمام الأكبر، أكثر من مرة بتعيينهم معيدين بالجامعة.

وعقد مجلس جامعة الأزهر، الأربعاء الماضي، جلسته الشهرية، وقدم خلالها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يمن علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الحبيبة والأزهر الشريف.