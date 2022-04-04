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الطقس غدا الثلاثاء: موجة حارة على كافة الأنحاء والقاهرة تسجل 39 درجة

11:27 م الإثنين 04 أبريل 2022
الطقس غدا الثلاثاء: موجة حارة على كافة الأنحاء والقاهرة تسجل 39 درجة

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من الغد الثلاثاء، توجد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف "شاهين" لمصراوي، أن درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ39 درجة، وترتفع كلما اتجهنا إلى الجنوب، حيث تسجل المناطق الجنوبية 42 درجة.

وأكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاعات الحرارة مستمرة لمدة 3 أيام، لافتًا إلى أن نسبة الرطوبة خفيفة خلال الفترة الحالية.

وأرجع شاهين سبب ارتفاع الحرارة لوجود كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وشرق ليبيا.

وحذر "شاهين"، من تخفيف الملابس في الوقت الحالي، قائلا: "من الوارد انخفاض الحرارة بداية من الأسبوع المقبل".

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