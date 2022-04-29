حملات مكبرة في حدائق الأهرام لإزالة عدد من مخالفات البناء

(مصراوي):

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الرصد للأعمال المخالفة والتعديات وإزالتها على الفور وضبط المخالفين، نفذ قطاع هضبة الأهرام بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي قرار إزالة بالعقار رقم /102 قطعة ب في منطقة حدائق الأهرام حيث قام المخالف بالتعدي على خط التنظيم ببناء سلم خارج الشارع متصل بمحلات بالدور الأول وتقفيل الفراغ السياحي، وعلى الفور تم تكسير السلم وفك سقف من الصاج بالفراغ السياحي لتجاوزه الرخصة الممنوحة ومخالفة الرسومات الهندسية في ضوء مواجهة مخالفات البناء وتطبيق القانون بكل حسم وإزالة المخالفات والقضاء عليها في المهد.

وفي السياق ذاته نفذ القطاع الشمالي إزالة لغرفتين داخل قطعة أرض فضاء مخالف بدون ترخيص بشارع المنشية الطوابق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.