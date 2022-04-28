الأرصاد: احذروا تدهور الرؤية الأفقية لأقل من كيلو متر في هذه المحافظات

بالصور.. حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات

(مصراوي):

نشرت محافظة الجيزة، منشورًا في حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تحذير هيئة الأرصاد جوية، بشأن تدهور الرؤية الأفقية لأقل من كيلو متر بسبب الرمال المثارة.

وقالت المحافظة: "تحذير من هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من الأثار الناجمة عن تدهور الرؤية الأفقية لأقل من كيلو متر بسبب الرمال المثارة على الطرق المؤدية إلى محافظات شمال الصعيد، والوادي الجديد، ومطروح.