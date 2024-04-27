حزب أبناء مصر يدشن الجمعية العمومية.. ويجدد الثقة للمهندس مدحت بركات



(مصراوي):

دشن حزب أبناء مصر، اليوم السبت، الجمعية العمومية لأعضاء الحزب، والذين جاءوا من شتى محافظات الجمهورية تأييدا للمهندس مدحت بركات رئيسا للحزب، وتجديد البيعة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

شهدت الجمعية العمومية حضور الدكتور محمد والي، الأمين العام للحزب، والدكتورة رحاب غزالة، د أمين المرأة للحزب، والأستاذ محمد رجب، نائب رئيس الحزب، وعدد من القيادات وأمناء المحافظات.

واستعرض أمناء المحافظات الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها، ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية، من منطلق حرص الحزب على دعم الدولة المصرية، والقيادة الحكيمة، المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.