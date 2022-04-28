التنمية المحلية: 4.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لـ 3 آلاف سيدة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي تم إتاحة 4,6 مليون جنيه لصندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات لـ 3 آلاف سيدة عن طريق الإقراض متناهي الصغر وتدريب ريادة الأعمال للنساء الريفيات.

وأكد شعراوي، في بيان، اليوم الخميس، أن التعاون المشترك يهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب، وفتح المجال لتسويق منتجاتهم من خلال منصة "أيادي مصر"، وحصول المرأة على قروض ميسرة لإقامة مشروع أو التوسع فيه وتحسين دخل المرأة المعيلة.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن مشروعات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الغذاء العالمي تأتي لخدمة "الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو الشراكات من أجل التنمية".

كما تأتي أيضا في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية لبرنامج الغذاء العالمي (2018 – 2023)، وتتسق مع "الهدف الوطني الثامن في رؤية مصر 2030 وهو تعزيز الريادة المصرية وهدفه الفرعي تعزيز الشراكات إقليميا ووطنيا".

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن هذا المشروع هو قسم من 3 أقسام، فيما تتضمن الأقسام الأخرى تخصيص موارد إضافية لدعم قدرات الوحدات المحلية وتجهيزها بالمعدات وتدريب كوادرها ونشر المعرفة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام منصة "أيادي مصر" لتشجيع التسويق الإلكتروني وإتاحة فرص التدريب المهاري والترويج للمنتجات اليدوية خاصة للمرأة.

وأضاف وزير التنمية المحلية: هناك خطة عمل مقترحة تستهدف الوجهين البحري والقبلي، وسيتلقى خلالها عدد من المشاركين والقادة المجتمعيين جلسات توعية، كما سيتلقى عدد من النساء والشباب من منتجي الحرف اليدوية تدريبا مهنيا متخصصاً لتمكينهم من تحسين جودة منتجاتهم ولتسجيلهم كباعة نشطين على منصة "أيادي مصر"، كما سيتم تعزيز قدرات 30 من فريق صندوق التنمية المحلية على إدارة محافظ الإقراض وريادة الأعمال.

وأشاد اللواء شعراوي بجهود برنامج الغذاء العالمي لتقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لكافة البرامج والمشروعات التي تقوم بها الوزارة ونجاح مجالات العمل المشتركة بين الجانبين ولدعم خطط وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة التواصل بين الوزارة والبرنامج لاستكمال مجالات التعاون المشترك لخدمة المواطنين في المحافظات.​