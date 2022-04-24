برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن الطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الظواهر الجوية عبارة عن نشاط رياح على جنوب سيناء، واستمرار البرودة خلال فترات الليل.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: