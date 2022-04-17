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وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة

02:24 م الأحد 17 أبريل 2022
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة

محمد مختار جمعة

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القاهرة- أ ش أ:

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة .

وأكد وزير الأوقاف، في بيان اليوم، أن المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، وأشاد بالروح الوطنية التي تجمع المصريين جميعًا على العمل سويًّا لكل ما فيه صالح الوطن وجميع أبنائه.​

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