Masrawy logo white

إعلان

رئيس جامعة القاهرة يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

02:31 م الأحد 17 أبريل 2022
رئيس جامعة القاهرة يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

البابا تواضروس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:

تقدم رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتمنى الدكتور محمد الخشت - في بيان صادر اليوم الأحد، عن جامعة القاهرة - السعادة والخير لجميع المسيحيين في عيدهم.. داعيًا الله أن يحفظ مصر.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن ترابط المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.

هذا المحتوى من

Asha

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت عيد القيامة المجيد البابا تواضروس الأقباط

الخبر التالى:

درجات الحرارة والرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن تطورا بشأن الطقس
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
ربع كيلو..كيف قاومت أسرة مصرية ارتفاع الأسعار في رمضان؟
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا