رئيس جامعة القاهرة يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

القاهرة- أ ش أ:

تقدم رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتمنى الدكتور محمد الخشت - في بيان صادر اليوم الأحد، عن جامعة القاهرة - السعادة والخير لجميع المسيحيين في عيدهم.. داعيًا الله أن يحفظ مصر.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن ترابط المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.