"الري": إزالة ٢٦٢٥ مخالفة على المجاري المائية بمساحة ١٦٣ ألف متر مربع بالقليوبية

كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية؛ للتباحث حول أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بالمحافظة، والموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بالقليوبية، وأعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية، في حضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية.

واستعرض عبد العاطي والهجان موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية؛ حيث تم حتى تاريخه إزالة ٢٦٢٥ مخالفة على مساحة ١٦٣ ألف متر مربع، موضحًا أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات؛ ومنها القليوبية، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأشار وزير الري إلى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ١٠٦٨ كيلومترًا من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ٣١٦ كيلومترًا حتى تاريخه، وجار العمل في تأهيل ترع بأطوال ٧٠٨ كيلومترات، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال ٤٤ كيلومتر أخرى.

وتستهدف الوزارة تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية؛ حيث تم حتى تاريخه نهو تنفيذ ٢٨ كيلومترًا، وجار العمل في ٢١٩ كيلومترًا، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأوضح عبد العاطي، في ما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان، وأنه يجري العمل على التحول إلى الري الحديث في مساحة ٤٨ ألف فدان، وأنه تم نهو ٦٥١ فدانًا، وأن عدد ٢١٤٩٤ منتفعًا تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد ١٠٩٠ قطعة أرض بمساحة إجمالية ١٧٥٢٧ فدانًا.

واستعرض عبد العاطي والهجان أعمال التطوير التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية، والتي يتم تنفيذها ذاتيًّا من خلال أجهزة الوزارة، واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وصرح عبد العاطي بأن الوزارة انتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدانًا، كما انتهت من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة (٩) أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة (٦) أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة (٥) أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح (٧) أفدنة، وأنه جار دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (٧) أفدنة، بالتنسيق بين وزارتَي الري والزراعة ومحافظة القليوبية.