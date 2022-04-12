بجميع المحافظات.. التعليم" تطلق بطولات التربية الخاصة بالإسكندرية

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، انطلاق بطولات ومسابقات التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2022، والمقامة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية في الفترة من 10 إلى 12 إبريل 2022، أمس الاثنين.

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة أنه تم استقبال المديرين، والمشرفين وجميع الطلاب المشاركين على مستوى الجمهورية، وتسكينهم، وتم عقد الاجتماع الفني للمسابقات مديري إدارة التربية الخاصة، ومنسقي الأنشطة.

وأشارت إلى أن المسابقات تتضمن هذا العام مسابقة الرسم، والمسرح، لطلاب التربية الفكرية، وطلاب الدمج.

وأشادت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بفاعليات المسابقات والعروض المسرحية، والرسم لكافة محافظات الجمهورية وحضور نخبة من لجنة تحكيم متخصصة تتميز بالنزاهة والشفافية لصالح الطلاب.

ونوهت أن مثل هذه المسابقات والدمج التعليمي يهدف إلى تعديل اتجاهات أفراد المجتمع والتقليل من الفوارق الاجتماعية والنفسية وتوفير مناخ ملائم بفرص أفضل لتحقيق الذات عند الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين سلوكياتهم الاجتماعية وخلق روح التنافسية وبناء الشخصية السوية.

يأتي ذلك في إطار دعم واهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بذوي الاحتياجات الخاصة وحرصه الشديد على تكيف الطلاب مع المجتمع بالمدارس والمشاركة فى المسابقات والأنشطة المتنوعة، وتنمية المهارات، وبناء الشخصية لدي الطلاب، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة،

والجدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء سوف يتم البث المباشر لمراسم الاحتفال بتكريم الفائزين في البطولات وعرض فقرات كثيرة متنوعة من خلال البث المباشر علي صفحة الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة في تمام التاسعة مساءً.