باستخدام الذكاء الاصطناعي.. حملة جديدة للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد

كتب - أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع «خطاب نوايا» للتعاون بين الوزارة وشركة «استرازينيكا» لدعم إطار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.

ووفق بيان لوزارة الصحة، يتضمن التعاون توفير السبل ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في الكشف المبكر عن سرطان الكبد، وتدريب العاملين في المجال الطبي لدى وزارة الصحة، على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المقدمة من استرازينيكا عن طريق توفير الدعم التقني والفني اللازم من أجل ضمان تطبيق واستمرارية الكشف المبكر عن سرطان الكبد.

وأشارت الشركة إلى أن الحملة تستهدف زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد لزيادة معدلات الشفاء، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقديم أحدث الابتكارات لعلاج مرضي سرطان الكبد- والذي يعد ضمن أخطر وأكثر أنواع السرطانات شيوعًا في مصر – وتطوير قدرات الأطقم الطبية بوزارة الصحة بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بهدف بناء مجتمع صحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

ويشكل سرطان الكبد عبئًا كبيرًا، خاصة مع تشخيص أكثر من 27 ألف حالة جديدة سنويًا وفقدان أكثر من 26 ألف شخص كل عام.

تعمل هذه الشراكة علي دمج تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية للوصول لأحسن بروتوكول علاجي للمريض، بالإضافة الي تقديم أحدث السبل العالمية التي تعمل على التشخيص والكشف المبكر عن أمراض الكبد وخاصة سرطان الكبد، بهدف رفع معدلات استجابة المرضى للعلاج.

من جانبه، قال ديفيد فريدريكسون نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا العالمية ورئيس قطاع الأورام: "نلتزم دائمًا بالعمل مع الحكومات والعاملين في قطاع الرعاية الصحية وكذلك المرضى وعائلاتهم، لإنشاء نظم صحية عادلة وقوية تساعد على تحسين خدمات الرعاية الصحية لمرضى السرطان في جميع أنحاء أفريقيا، لذلك فإن إطلاق هذه الشراكة مع وزارة الصحة في مصر يمثل نقطة تحول هامة في هذه الرحلة، ونحن على ثقة بأنها ستكون ذات تأثير إيجابي على حياة الكثير من المواطنين".