وزير الأوقاف: الرئيس السيسي أعاد ملحمة انتصارات أكتوبر بتجميع المصريين على أساس وطني

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إننا في ليلة عظيمة وهي ليلة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، سطرت خلالها القوات المسلحة ملحمة عظيمة في الفداء والتضحية.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الأحد بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، أن ما قامت به القوات المسلحة خلال الفترة الماضية من مواجهة الإرهاب، لا يقل عما فعلته في حرب أكتوبر.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ممثلة فى الهيئة الهندسية تقوم بالإعمار في كافة نواحي الحياة، لافتًا إلى أن قضاء حوائج الناس مقدم على حج وعمرة النافلة.

وأشار إلى أنه إذا كانت القوات المسلحة سطرت ملحمة وطنية، هذه الملحمة أعادها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجميع اللحمة الوطنية على أساس وطني، لافتًا إلى أن قوة المصريين في وحدتهم الوطنية.

وشدد وزير الأوقاف على أن مسيرة التطوير في مسجد الحسين مستمرة وهي المتعلقة بالنظافة والأمن والمظلات الخارجية، لافتا إلى أن القوات المسلحة شرعت الآن في تطوير مسجد السيدة زينب.