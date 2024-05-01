إعلان

BBC

القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق "جويل" أسيوط بعد انتهاء أعمال تطويره

04:54 م الأربعاء 01 مايو 2024

القوات المسلحة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد سامي:

افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، نادي وفندق "جويل" أسيوط، بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل لجميع المنشآت والمناطق الترفيهية والخدمية؛ لتقديم أرقى مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للعسكريين والمدنيين، على حد سواء.

ويمثل النادي - المنشأ على مساحة 14 فدانا - إضافة للخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة أسيوط، حيث يتضمن 26 غرفة، كما يتضمن جناحا فندقيا ومنطقة المتنزهات ومنطقة للألعاب الترفيهية والكافتيريات وعددا من الملاعب الرياضية وحمام سباحة، بالإضافة إلى صالة للألعاب الرياضية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية والساونا، فضلا ًعن تميزه بالموقع الجفرافي والإطلالة الساحرة على ضفاف النيل.

وروعي في منظومة تطوير "جويل" أسيوط اتباع أحدث المعايير الهندسية والفندقية؛ بما يمكنها من توفير الخدمات بأحدث معايير الجودة العالمية، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي توليه القوات المسلحة لتعظيم دور مؤسساتها الخدمية لتقديم خدمة مجتمعية متميزة، من خلال صروحها الفندقية العريقة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر مراسم الافتتاح اللواء أ.ح. محرز عبد الوهاب محرز مساعد وزير الدفاع ومدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، وعدد من قادة القوات المسلحة.

القوات المسلحة فندق جويل أسيوط
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بث مباشر.. المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء

إعلان

إعلان

تدشين مدينة السيسي في سيناء
استعدادًا لتشغيله.. 35 صورة ترصد مسار ومحطات خط سكة حديد الفردان بئر العبد
بالتخصصات المطلوبة والشروط.. بدء التقديم على وظائف القطار الخفيف
6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين