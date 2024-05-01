القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق "جويل" أسيوط بعد انتهاء أعمال تطويره

كتب- محمد سامي:

افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، نادي وفندق "جويل" أسيوط، بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل لجميع المنشآت والمناطق الترفيهية والخدمية؛ لتقديم أرقى مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للعسكريين والمدنيين، على حد سواء.

ويمثل النادي - المنشأ على مساحة 14 فدانا - إضافة للخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة أسيوط، حيث يتضمن 26 غرفة، كما يتضمن جناحا فندقيا ومنطقة المتنزهات ومنطقة للألعاب الترفيهية والكافتيريات وعددا من الملاعب الرياضية وحمام سباحة، بالإضافة إلى صالة للألعاب الرياضية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية والساونا، فضلا ًعن تميزه بالموقع الجفرافي والإطلالة الساحرة على ضفاف النيل.

وروعي في منظومة تطوير "جويل" أسيوط اتباع أحدث المعايير الهندسية والفندقية؛ بما يمكنها من توفير الخدمات بأحدث معايير الجودة العالمية، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي توليه القوات المسلحة لتعظيم دور مؤسساتها الخدمية لتقديم خدمة مجتمعية متميزة، من خلال صروحها الفندقية العريقة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر مراسم الافتتاح اللواء أ.ح. محرز عبد الوهاب محرز مساعد وزير الدفاع ومدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، وعدد من قادة القوات المسلحة.