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وزير الأوقاف: مواجهة الإرهاب تتطلب تصحيح المفاهيم الخاطئة

09:03 م الأحد 10 أبريل 2022
وزير الأوقاف: مواجهة الإرهاب تتطلب تصحيح المفاهيم الخاطئة

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن مواجهة قوى الشر والإرهاب تتطلب المزيد من الجهد والعمل من أجل تثقيف الأشخاص والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة.

وقال وزير الأوقاف – في كلمته خلال الندوة التي عقدتها رابطة الجامعات الإسلامية اليوم الأحد بعنوان "الأزهر ودوره في تنمية التعليم الإسلامي في دول آسيا.. إندونيسيا أنموذجًا" – إن الأزهر حمل لواء حفظ الدين على مدار تاريخه العريق في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن المسؤولية أصبحت الآن أشد، نظرا لكونه في مقدمة المؤسسات التي تحمل لواء التجديد.

وأوضح وزير الأوقاف أنه يجب على جميع المؤسسات العمل على نشر ثقافة قبول الآخر، والعمل على غرس مفهوم الدولة وقيم المواطنة، وتكثيف الجهود إلى القرى والنجوع حتى يتم نشر ثقافة الاحترام بين كافة أبناء الدولة.

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