القوى العاملة: تحصيل 2.3 مليون جنيه مستحقات ورثة 12 عاملاً بالرياض

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية في الرياض، في الحصول على مستحقات ورثة 12 عاملا كانوا يعملون بالرياض.

وبحسب بيان اليوم، بلغ إجمالي هذه المستحقات 380 ألفاً و 843 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 2 مليون و 381 ألفاً و 322 جنيها مصريا تقريبا.

وكان الوزير، كلف المكتب بمتابعة مستحقات ورثة 12 مواطناً مصرياً كانوا يعملون بالرياض وتوفي بالمملكة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب نجح بالتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض في الحصول على ورثة مستحقات 12 من العاملين المصريين المتوفين بالسعودية ، وبلغ إجمالي المستحقات 380 ألفاً و 843 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 2 مليون و 381 ألفاً و322 جنيها مصريا تقريبا، وتم مراجعة المسؤول المالي بالقنصلية العامة بالرياض للتأكد من دخول تلك المستحقات المالية إلى حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين" التابع لسفارة مصر بالرياض".

وأشار رجائي، إلى هذه المستحقات تمثلت في مستحقات العامل المتوفي " عصام.س.ح.د.أ حيث تم التواصل مع الشركة لسدادها وبلغت 72 ألفا و85 ريالا، كما تم الحصول على مستحقات العامل المتوفى" السيد ع.أ.أ" وبلغت 35 ألفا و 974 ريالا، ومستحقات المواطن"ابراهيم.م.ح.م" و بلغت 14 ألفا و168 ريالا، ومستحقات العامل المتوفي "أحمد.ح.ع.ف" وبلغت 900 ريالا.

وتابع: إن المستحقات امتدت لتشمل العامل المتوفى"عبدالله.م.ع.أ"، وبلغت 30 ألفا و244 ريالا، ومستحقات العامل "عبدالحكيم م.م.ع.ي" وبلغت 143 ألفا و 791 ريالا ، كما تم الحصول على مستحقات العامل المتوفى"سامى.ف.ك.ع" وبلغت 39 ألفا و 369 ريال ، ومستحقات العامل "عبدالله.ع.س.أ " وبلغت 9 آلاف و900 ريال.

كما تم الحصول على مستحقات العامل المتوفى"أحمد.ر.ا.م.ع" وبلغت 1850 ريال، ومستحقات العامل المتوفى" أيمن.ع.ع.م" وبلغت 13 ألفا و393 ريالا، ومستحقات

المتوفي "أحمد م.ف.س" وبلغت 15 ألفا و 169 ريالا، ومستحقات العامل المتوفى"محمد أ.م.ت"، وبلغت 4000 ريال ،تم تحويل جميع المبالغ المحصلة إلى بنك ناصر الاجتماعى بمصر مع إخطار أهالى المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.